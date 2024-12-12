«Запрос на бабки»: Стас Пьеха рассказал про свои требования к девушкам

Напоминаем, певец все еще одинок.

Певец Стас Пьеха признался, что не любит меркантильных девушек. Его слова приводят MK.RU.

Артист не имеет постоянной девушки, но это его совсем не смущает: он наслаждается свободой, независимостью и совсем не считает себя одиноким.

Стас Пьеха был женат лишь один раз на диджее Наталии Горчаковой, в браке с которой родился сын Петр. После этого у певца были мимолетны романы, но ни к чему серьезному они не приводили.

«Я теперь один и счастлив наконец-то. Это состояние пока очень мне нравится», — говорит артист.

Пьеха добавил, что если встретит «ту самую», то уже не будет сопротивляться чувствам, хоть со временем ему сало сложнее сближаться с новым человеком.

Артист признался, что для него самое главное в девушках — это искренность. При этом меркантильные дамы сразу вызывают у него антипатию. За многие годы он уже научился определять девушек с «запросом на бабки», говорит певец.

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