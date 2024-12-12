Породнилась с Михалковым: что известно о новом супруге Ивлеевой

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 179 0

Новым супругом Ивлеевой стал телеведущий Филипп Бегак

Что известно об избраннике Насти Ивлеевой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Накануне блогер ошарашила фанатов новостью о замужестве.

Вторым мужем блогера Анастасии Ивлеевой стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак. Об этом сообщает Super.

Согласно публикации, он является директором строительной компании, занимающейся производством отделочных и завершающих работ. Кроме того, Бегак — руководитель одного из садоводческих некоммерческих товариществ.

«Филипп работает на телевидении и параллельно занимается строительством, время зря не теряет. Его отец вел программу „Правила жизни“, и после смерти отца он продолжил его дело», — рассказала мать бизнесмена Дарья Семенова.

Известно, что новый супруг Ивлеевой — заядлый автолюбитель. У него в лизинге три машины: TOYOTA Land Cruiser 300, JEEP Wrangler и экскаватор.

Издание также выяснило, что телеведущий задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 92 тысячи рублей.

К слову, выйдя замуж за Филиппа, Ивлеева стала частью одной из самых известных и влиятельных кинодинастий России. Ее супруг — дальний родственник знаменитых режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Его дедушка –советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — наследница детской писательницы Натальи Кончаловской.

Накануне одна из самых блогеров в России Настя Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Ивлеева уже была замужем один раз — за экстравагантным артистом Алексеем Узенюком, более известным под псевдонимом Элджей. Супруги разошлись спустя два года после заключения брака. По словам Насти, у них просто разошлись жизненные пути.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отца Ивлеевой удивила новость о замужестве дочери.

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