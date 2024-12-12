«Просто кто-то»: разведенная пять раз Лолита задумалась о новых отношениях

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 44 0

Лолита Милявская рассказала, как задумалась о новых отношениях

«Просто кто-то»: разведенная пять раз Лолита задумалась о новых отношениях

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Упаднические мысли настигли артистку, когда она столкнулась с недугом.

Певица Лолита Милявская, которая была замужем пять раз, вдруг задумалась о новых отношениях. Об этом пишет 7Дней.ru.

После развода с пятым мужем артистка не особо активно занималась личной жизнью. По собственному признанию 61-летней звезды, одиночество никогда не тяготило ее.

Однако недавно Лолита приболела. Певица чувствовала себя очень плохо, когда к ней в гости заглянул друг и принес лекарства. Он также напомнил артистке, что ей не помешал бы надежный мужчина рядом. Именно после этого случая Милявская задумалась о  личной жизни.

«Может, правда стоит кого-то найти для того, чтобы, когда мне будет плохо, кто-то будет рядом? Нет, лучше голову прянику откушу! Мой зритель меня подкармливает, лучше он со мной будет рядом, чем просто кто-то из-за того, что тебе плохо», — порассуждала Лолита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита обвинила россиян в пьянстве, заявив, что народ стал больше выпивать. Так, на концерт знаменитости в столице заявилась пьяная публика и чуть не сорвала его.

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