«Просто кто-то»: разведенная пять раз Лолита задумалась о новых отношениях

Упаднические мысли настигли артистку, когда она столкнулась с недугом.

Певица Лолита Милявская, которая была замужем пять раз, вдруг задумалась о новых отношениях. Об этом пишет 7Дней.ru.

После развода с пятым мужем артистка не особо активно занималась личной жизнью. По собственному признанию 61-летней звезды, одиночество никогда не тяготило ее.

Однако недавно Лолита приболела. Певица чувствовала себя очень плохо, когда к ней в гости заглянул друг и принес лекарства. Он также напомнил артистке, что ей не помешал бы надежный мужчина рядом. Именно после этого случая Милявская задумалась о личной жизни.

«Может, правда стоит кого-то найти для того, чтобы, когда мне будет плохо, кто-то будет рядом? Нет, лучше голову прянику откушу! Мой зритель меня подкармливает, лучше он со мной будет рядом, чем просто кто-то из-за того, что тебе плохо», — порассуждала Лолита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лолита обвинила россиян в пьянстве, заявив, что народ стал больше выпивать. Так, на концерт знаменитости в столице заявилась пьяная публика и чуть не сорвала его.