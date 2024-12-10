«Нельзя лить сопли»: Лолита обвинила россиян в пьянстве

Знаменитость назвала прошедший в Москве сольный концерт «катастрофой».

Певица Лолита обвинила россиян в пьянстве, заявив, что народ стал все больше выпивать. Так на концерт знаменитости в столице заявилась пьяная публика и чуть не сорвала его. Об этом она рассказала URA.RU.

«Люди стали выпивать больше: это я, как гастролер, констатирую. Но надо уважать свободу других. Трезвые люди хотят посмотреть концерт, а вынуждены смотреть на чью-то попу перед собой, выслушивать мат и видеть пустые бутылки», — отметила артистка, назвав прошедший сольник «катастрофой».

Лолита считает, что такое поведение народа связано со стрессовой обстановкой в мире. И, чтобы избежать неприятных последствий, следует прекратить пить и продолжать работать. А еще не выкидывать старые вещи, которые потом могут пригодиться.

«Нам нужно набраться мужества и, самое главное, заниматься работой, вне зависимости от того, какую мы зарплату получаем. Нельзя сидеть, лить сопли и тем более выпивать», — подчеркнула певица.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лолита назвала главный кармический вывод этого года.