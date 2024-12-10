«Нельзя лить сопли»: Лолита обвинила россиян в пьянстве

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 113 0

Лолита обвинила россиян в пьянстве

«Хватит лить сопли»: Лолита обвинила россиян в пьянстве

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитость назвала прошедший в Москве сольный концерт «катастрофой».

Певица Лолита обвинила россиян в пьянстве, заявив, что народ стал все больше выпивать. Так на концерт знаменитости в столице заявилась пьяная публика и чуть не сорвала его. Об этом она рассказала URA.RU.

«Люди стали выпивать больше: это я, как гастролер, констатирую. Но надо уважать свободу других. Трезвые люди хотят посмотреть концерт, а вынуждены смотреть на чью-то попу перед собой, выслушивать мат и видеть пустые бутылки», — отметила артистка, назвав прошедший сольник «катастрофой».

Лолита считает, что такое поведение народа связано со стрессовой обстановкой в мире. И, чтобы избежать неприятных последствий, следует прекратить пить и продолжать работать. А еще не выкидывать старые вещи, которые потом могут пригодиться.

«Нам нужно набраться мужества и, самое главное, заниматься работой, вне зависимости от того, какую мы зарплату получаем. Нельзя сидеть, лить сопли и тем более выпивать», — подчеркнула певица.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Лолита назвала главный кармический вывод этого года.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
100.03
0.65 106.20
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:42
Собянин дал старт движению в новом тоннеле под путями МЦД-4
18:22
Путин заявил о значительном преображении облика разных отраслей за счет ИИ
18:16
«Жуткое испытание»: Киркоров рассказал о своих фобиях
18:11
Путин: ведомства уже приступили к отработке заявлений граждан на «Прямую линию»
18:00
ИИ подсказал Путину, к каким вопросам на прямой линии нужно готовиться
17:56
Главная елка страны уехала в Кремль

Сейчас читают

«Орешник»: как это работает и зачем нужно
«Стер пальцы в кровь»: как сын Шепелева готовился к съемкам в «Елках 11»
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год