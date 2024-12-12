Средства ПВО РФ уничтожили десять дронов ВСУ за час

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 50 0

Попытки атаки были предприняты в разных регионах.

Средства ПВО РФ уничтожили десять беспилотников за час

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять украинских дронов за последний час: шесть — над Ростовской областью и четыре — над Белгородской. Об этом сообщает Минобороны в своих социальных сетях.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено десять украинских беспилотных летательных аппаратов», — следует из сообщения ведомства в Telegram-канале.

Прошлой ночью российские ПВО уничтожили 16 БПЛА ВСУ. Вражеская сторона предприняла попытки атаковать четыре региона. Пять дронов перехватили в Курской области, три беспилотника — в республике Северная Осетия-Алания, и над полуостровом Крым было уничтожено восемь вражеских аппаратов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что над казармами спецполка полиции в Грозном сбили беспилотник. Ранены четыре бойца караула. По его словам, дрон повредил кровлю и выбил стекла. По итогу пуавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, его быстро потушили. Обошлось без серьезных повреждений здания.

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