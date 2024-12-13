В новом году частью БРИКС станут Боливия и Куба
Ни одна из стран, которой было предложено вступить в объединение, не отказала России.
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
С 1 января 2025 года в международное объединение стран БРИКС вступят два новых участника: Боливия и Куба. Об этом замминистра иностранных дел Сергей Рябков рассказал в интервью «Известиям».
Ни одна из стран, которой было предложено стать частью БРИКС, не отказала России. Переговоры продолжаются, но, как заявил Рябков, в ближайшее время будет опубликован итоговый список участников.
«Для всех приглашенных стран это большая, серьезная перспектива, так что остались считаные дни, после этого соответствующий перечень будет обнародован», — отметил Рябков.
Председательство объединения состоится в первом квартале 2025 года в Бразилии, которая не так давно принимала саммит G20.
В уходящем году частью БРИКС стали пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин принял участие в церемонии запуска работы Альянса БРИКС по развитию ИИ. Новое объединение поможет укрепить совместную работу стран в сфере современных технологий.
73%
0.68 110.48
1.92
Нашли ошибку?