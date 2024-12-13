В новом году частью БРИКС станут Боливия и Куба

С 1 января 2025 года в международное объединение стран БРИКС вступят два новых участника: Боливия и Куба. Об этом замминистра иностранных дел Сергей Рябков рассказал в интервью «Известиям».

Ни одна из стран, которой было предложено стать частью БРИКС, не отказала России. Переговоры продолжаются, но, как заявил Рябков, в ближайшее время будет опубликован итоговый список участников.

«Для всех приглашенных стран это большая, серьезная перспектива, так что остались считаные дни, после этого соответствующий перечень будет обнародован», — отметил Рябков.

Председательство объединения состоится в первом квартале 2025 года в Бразилии, которая не так давно принимала саммит G20.

В уходящем году частью БРИКС стали пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин принял участие в церемонии запуска работы Альянса БРИКС по развитию ИИ. Новое объединение поможет укрепить совместную работу стран в сфере современных технологий.