Путин принял участие в церемонии запуска работы Альянса БРИКС по развитию ИИ

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска работы международного альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в рамках Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024 в Москве.

«Чем больше альянсов, тем лучшее будущее всех нас ожидает. И вы сегодня сделали еще один шаг для того, чтобы это лучшее будущее человечества обеспечить. Благодарю вас и поздравляю», — подытожил церемонию открытия российский лидер.

Свою благодарность всем участникам мероприятия также выразил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Он поздравил всех присутствующих с подписанием соглашения о старте работы БРИКС+AI.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФПИ создаст Альянс БРИКС по развитию искусственного интеллекта. На первом этапе к нему уже присоединились более 20 компаний из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана и ОАЭ, а еще 50 международных организаций выразили поддержку идее разработки такого объединения.

Альянс призван сыграть важную роль не только в разработке технологий в сфере искусственного интеллекта, но и в укрепления сотрудничества в этом вопросе России и стран-членов БРИКС.