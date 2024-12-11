Путин принял участие в церемонии запуска работы Альянса БРИКС по развитию ИИ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 70 0

Новое объединение поможет укрепить совместную работу стран в сфере современных технологий.

Фото, видео: © РИА Новости/Валерий Шарифулин; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска работы международного альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в рамках Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2024 в Москве.

«Чем больше альянсов, тем лучшее будущее всех нас ожидает. И вы сегодня сделали еще один шаг для того, чтобы это лучшее будущее человечества обеспечить. Благодарю вас и поздравляю», — подытожил церемонию открытия российский лидер.

Свою благодарность всем участникам мероприятия также выразил председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф. Он поздравил всех присутствующих с подписанием соглашения о старте работы БРИКС+AI.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФПИ создаст Альянс БРИКС по развитию искусственного интеллекта. На первом этапе к нему уже присоединились более 20 компаний из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана и ОАЭ, а еще 50 международных организаций выразили поддержку идее разработки такого объединения.

Альянс призван сыграть важную роль не только в разработке технологий в сфере искусственного интеллекта, но и в укрепления сотрудничества в этом вопросе России и стран-членов БРИКС.

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