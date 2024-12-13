Скидки и бонусы: мошенники придумали новую схему обмана юных геймеров

Жертвами преступников чаще всего становятся дети.

Российские геймеры все чаще рискуют попасть в сети мошенников. Эксперты рассказали «Известиям», что за год пользователи пытались войти на фишинговые страницы, связанные с онлайн-играми, почти два миллиона раз.

Преступная схема нацелена на самую доверчивую — детскую аудиторию. Аферисты создают сайт, где якобы можно получить ценное игровое имущество. Юных геймеров привлекают большими скидками или вовсе бесплатной раздачей бонусов. Нужно всего лишь выбрать интересующую игру и пройти авторизацию на сайте. Как раз в этот момент жертва и теряет личные данные.

В лучшем случае, мошенники украдут игровой аккаунт. Но возможны и более серьезные последствия. Например, преступники могут получить доступ к электронной почте, мессенджеру или банковской карте. К слову, зачастую она оказывается родительской.