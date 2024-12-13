Никогда не поздно: 50-летняя Алла Довлатова объявила, что стала мамой

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 100 0

Алла Довлатова стала крестной мамой для собственного внука

Никогда не поздно: 50-летняя Алла Довлатова объявила, что стала мамой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Таким образом знаменитость продолжила семейную традицию.

Российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова стала крестной мамой своего внука. Об этом пишет 7Дней.ru.

В этом году Довлатова стала бабушкой: первого внука родила ее старшая дочь по имени Дарья. Всего у ведущей четверо детей от двух браков.

Довлатова считает этот шаг очень символичным, так как в их семье уже давно есть подобная традиция.

«Мой папа — крестный папа моего сына, моя мама — крестная мама моей дочки младшей. А теперь я — крестная мама моего внука», — сказала она.

Ведущая отметила, что крестины прошли довольно спокойно, так как малыш почти все время спал. Его разбудили лишь когда пришло время окунуться в купель.

Довлатова также поведала небольшую историю о том, как во время крестин ее младшей дочери один священник сказал: если ребенок во время процесса громко кричит, значит их родители неверны друг другу. По этой причине она считает, что такое спокойное поведение ее внука — хороший знак.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведенная пять раз Лолита задумалась о новых отношениях.

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