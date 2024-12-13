Российские войска нанесли массированный удар по территории Украины. Поражены критически важные объекты топливной и энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса.

Как отметили в Минобороны, это ответ на ракетную атаку американскими ракетами ATACMS аэродрома Таганрога в Ростовской области. Как передают украинские СМИ, взрывы гремели по всей стране — в Киеве, Хмельницкой, Черкасской, Харьковской, Полтавской и других областях.

Очевидцы утверждают, что на кадрах ракеты летят через центральные районы страны в направлении Винницы. Чуть позже появились сообщения о пораженных объектах.

Несколько взрывов прогремели в Одессе, в том числе в районе порта. И вскоре в городе перестал работать электротранспорт.

Массовые отключения света и во Львовской области. По предварительным данным, под Ивано-Франковском поражена теплоэлектростанция.

Несмотря на сигнал тревоги, на улицах в Киеве патрули ТЦК охотились на мужчин призывного возраста. На сборные пункты они пытались отправить жителей, которые спешили в укрытия.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.