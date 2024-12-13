Счастье в мелочах: прогноз Таро на неделю с 16 по 22 декабря

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 16 по 22 декабря.

Основная энергия недели (Карты Таро — Императрица и Королева Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе будет мощная энергия Императрицы, которая умеет наслаждаться жизнью, работать и собирать вокруг себя людей. Это благоприятная энергия, которая говорит о материальном достатке, изобилии, чувстве комфорта.

В этот период стоит максимально сосредоточить мысли и действия вокруг финансов. Благоприятное время для покупки подарков.

Обычные жизненные вопросы из материального мира буду решаться в нашу пользу. Чтобы быть всегда в состоянии высокого энергетического ресурса, важно заботиться о физическом теле.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Звезда)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе все невозможное станет возможным. Чтобы деньги стали к вам ближе, нужно немного приземлиться, даже если голова занята мыслями и мечтаниями — не улетайте слишком далеко.

Мечтать и ставить перед собой цели — это очень здорово, но важны именно действия. Приведите себя в состояние баланса. Но не стоит полностью отказываться от фантазий. Финансы могут прийти на ваши желания.

Если мы себя ограничиваем и не позволяем помечтать о чем-то, то высшие не предоставят денежные средства.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Двойка Жезлов, Шут, Туз Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

На этой неделе мы можем находиться в ситуации двойственности, нужно будет сделать какой-либо выбор. Следует тщательно все обдумать и посмотреть, какие варианты лежат на чаше весов.

У кого-то могут появиться новые знакомства. Ситуация двойственности как раз может быть связана с этим. Так или иначе, нам придется сделать выбор. Оцените все положительные и отрицательные стороны.

Если вам предоставляется какой-то шанс от Вселенной, то нужно действовать решительно. В сфере отношений энергии очень подвижные.

Это значит, что с любым действием информационное поле меняется. Поэтому мы в состоянии закрутить его в ту сторону, которую нам хотелось бы. Появляются новые возможности.

Совет на неделю (Карта Таро — Туз Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Контролируйте свои эмоции, чаша терпения может быть переполнена. Карта указывает на то, что необходимо пробовать новое, не отказываться от всех возможностей, которые предоставляет жизнь.

Помните, что каждый день должен быть наполнен радостью и счастьем. Важно видеть хорошее даже в мелочах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как знаки зодиака готовятся к Новому году.