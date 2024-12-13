«Чтобы косточки сверкали»: о какой фигуре мечтает Юрий Антонов

Знаменитость так и не смог исключить из своей жизни сладкое, поэтому иногда балует себя конфетами.

Народный артист России Юрий Антонов поддерживает хорошую физическую форму благодаря отказу от хлеба. Об этом 5-tv.ru рассказал сам музыкант на премии «Золотой граммофон».

В последнее время Антонов изменился внешне — в частности, стал выглядеть стройнее и бодрее.

По словам знаменитости, секрет похудения - в снижении количества потребляемой пищи. Кроме того, музыкант совсем не ест хлеб и ограничивает себя в сладком.

Как утверждает артист, он лакомится лишь одной конфетой раз в два дня. Но специально не предпринимает больше никаких мер, чтобы похудеть.

Несмотря на то, что Антонов заметно сбросил вес, он не считает, что достиг идеала.

«Я бы хотел еще килограммов восемь сбросить. Чтобы косточки сверкали, чтобы хрустели», — делится знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как звезды худеют перед новогодними корпоративами. На что готовы и какие хитрости применяют для поддержания физической формы рассказали, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Лариса Долина и Natan.