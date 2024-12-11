Секрет у всех один: как звезды худеют перед новогодними корпоративами

Звезды шоу-бизнеса начали предновогоднюю борьбу с лишним весом. Правда, что Владимир Пресняков не ест ничего, кроме гречки? Какую мотивацию придумала для себя Наталья Подольская? Почему пришлось голодать певцу Natan? И на какие жертвы ради стройной фигуры отважилась Лариса Долина? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Начались новогодние съемки. Мне надо хорошо выглядеть и влезть во все костюмы», — заявила народная артистка РФ Лариса Долина.

До главного праздника года осталось чуть меньше месяца. Певица, как и множество ее коллег по сцене, традиционно озаботилась своей фигурой. До идеальной формы, по мнению Долиной, нужен буквально один шаг.

«Да, еще один килограмм надо сбросить и все», — отметила она.

Чтобы выглядеть по-королевски на экране и сцене, звезда сильно ограничила себя в питании. С утра выпивает горячую воду с лимоном, затем ест только полезную пищу, но строго до определенного часа.

«Я не ем после двух, совсем. Никогда не ем на ночь. Хочется, но не буду. Знаете, я всегда говорю, что работа над собой — это тяжелый физический труд. Я публичный человек. Я обязана хорошо выглядеть», — подчеркнула Лариса Долина.

42-летняя Наталья Подольская тоже села на диету и даже придумала необычную мотивацию — влезть в свадебное платье, в котором выходила замуж за Владимира Преснякова.

«У нас в следующем году, в июне, будет 20 лет, как мы вместе. Поэтому хотим повторить свадьбу. Сегодня откопала свое свадебное платье. Я в него влезу. Много занимаюсь спортом и стараюсь не есть лишнего на ночь. Секрет у всех один», — уточнила Подольская.

Наталья признается: сидеть на диете ей непросто. Они с Владимиром любят вкусно поесть. Впрочем, Пресняков тоже не оставляет надежды постройнеть. Прошлой зимой он собрался с духом и отказался от вредных продуктов и алкоголя. Но надолго артиста не хватило.

«Я уже поправился на 100 килограммов. В голове (отвечает на вопрос, где он прячет 100 килограммов. — Прим. ред.) — пошутил Пресняков.

В сентябре певец предпринял очередную попытку похудеть. Поставил задачу скинуть лишнее перед сольным концертом. Сел на гречневую монодиету. Но недавно он устроил свидание своей супруге и снова сорвался.

«Объелись и обожрались, можно так сказать», — заявил Пресняков.

«Мы заказали четыре десерта на двоих», — поделилась Подольская.

Татьяна Буланова пошла иным путем и, кажется, придумала для себя идеальную формулу, чтобы не было срывов. Она ест абсолютно все, но маленькими порциями. При этом отказалась от ужина. Результат, как говорится, налицо.

«Четыре килограмма. Плюс я не ем после уже 16:00. И плюс у нас сейчас очень активная гастрольная деятельность», — рассказала заслуженная артистка РФ.

Певец Natan недавно тоже похудел, правда, в принудительном порядке. На одном из телешоу, в котором он принял участие, просто напросто не было еды.

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«Голод — это самое сложное. Сейчас большая проблема поправиться, потому что я думаю, что в джунглях голод повлиял на организм, и сейчас не вся еда воспринимается. Поэтому мне сложно поправиться и набрать вес… На килограммов семь-восемь. Да-да, это было ужасно», — признался рэпер.

Но все же большинство знаменитостей решаются худеть добровольно и порой ради стройности идут на крайние меры. Певица Слава перепробовала множество методик под контролем врача и даже легла под нож хирурга на липосакцию. Но едва зажили послеоперационные швы, она сорвалась, и вес вернулся. Артистка по примеру коллег подвергла свое здоровье риску, используя специальный препарат, и сбросила около девяти килограммов.

«Я никому не советую это, потому что у него очень большая побочка. И вообще, он, я думаю, все равно до конца не изучен», — отметила Слава.

Так худела и Дана Борисова. Однако из-за несоблюдения дозировки звезда чуть не ослепла и начала терять сознание.

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«Два раза я потеряла сознание. Один раз дома, один раз гуляла на улице, чуть не ударилась головой», — рассказала Дана Борисова.

«Обострение панкреатита, тошнота, рвота, диарея, понос, головокружение, снижение уровня сахара в крови, снижение резкое давления, особенно гипотоникам это страшно, да, головокружение», — объяснила диетолог Кристина Кузнецова.

Но звезды признаются: готовы практически на любые жертвы, чтобы поддерживать свою популярность, и редко задумываются о возможных последствиях, которые их могут ждать впереди.