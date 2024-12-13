Два варианта развития событий: какая погода будет в новогоднюю ночь в Москве

В новогоднюю ночь в Москве ожидается два погодных сценария
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Столицу ждут последствия сильного циклона.
В канун Нового года Москву могут ожидать два погодных сценария. Об этом в беседе с «Известиями» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Погода в конце декабря будет в первую очередь зависеть от циклона, который накроет Москву в последние пять дней уходящего года. Эксперт уверена, что температура воздуха в этот период будет варьироваться от минус пяти до минус десяти градусов, а улицы столицы покроет снегом.
Однако у данных погодных условий два варианта развития: мороз может держаться несколько дней, а может отступить, и москвичи будут встречать Новый год в оттепель. Тем не менее капели и слякоти в столице ждать не приходится.
«Можно сказать уже сейчас, что без снега на Новый год мы не останемся. Его уже выпало больше нормы. И до конца года в столичном регионе не будет оттепелей, которые могли бы существенно изменить высоту снежного покрова», — заверила Позднякова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет москвичей после обильных снегопадов.
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