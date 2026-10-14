Зима в Москве пойдет не по плану: синоптик предупредил о тепле и сырости

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Количество осадков может превысить норму как минимум в полтора раза.

Тишковец спрогнозировал теплую и влажную зиму в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Тишковец спрогнозировал теплую и влажную зиму

Предстоящая зима в Москве ожидается мягче обычного и с большим количеством осадков. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в Telegram-канале.

По словам синоптика, среднесезонная температура воздуха окажется выше климатической нормы на два-пять градусов.

«Грядущая зима будет очень мягкой, среднесезонная температура воздуха на два-пять градусов превысит климатическую норму», — сказал Тишковец.

При этом зима, по его прогнозу, будет очень влажной. Количество осадков в разном фазовом состоянии может превысить обычные показатели как минимум в полтора раза.

Специалист также напомнил о народной примете, связанной с праздником Покрова.

«В старину говорили: какой Покров, такова и зима. Если снега нет, зима наступит не скоро, будет поздней. А если дождь — к сырой зиме», — отметил синоптик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобилистам стоит менять летние шины на зимние после устойчивого похолодания до среднесуточных плюс пяти — плюс семи градусов и появления регулярных ночных заморозков. По словам технического специалиста Константина Ершова, при температуре около нуля летняя резина становится жестче, из-за чего ухудшается управляемость на обледенелой дороге.

Раньше остальных задуматься о смене шин стоит жителям Сибири, Урала, северных регионов и Дальнего Востока, а также тем, кто часто ездит ночью и ранним утром.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Погода
14 окт
Кончилось лето: какая погода ждет Москву 14 октября
14 окт
Зима на пороге? Когда Москву накроет первый снег
14 окт
До минус 30 градусов: синоптик предупредил об аномальных морозах в России
13 окт
Владивосток накрыл мощнейший ливень
12 окт
Почти лето? Какая погода ждет жителей Подмосковья в октябре
11 окт
В 2026 году первый снег в Москве может выпасть гораздо позже обычного
8 окт
«Безграмотное решение»: почему попытки изменить климат — опасная затея
8 окт
Не ждите снега: автомобилистам назвали точный момент для перехода на зимнюю резину
7 окт
Какой будет погода зимой в России: народные приметы и прогнозы синоптиков
6 окт
Октябрь сдвигает сроки? Когда в Москве нужно менять летнюю резину на зимнюю
+9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
83.87
-0.05 93.77
-0.27
День трех дверей — точка перелома 14 октября: гороскоп для знаков зодиака

Последние новости

15:34
Накиньте шарф и шапку: ослабляет ли осенний холод иммунитет
15:24
Собянин сообщил о завершении комплексного благоустройства шоссе Энтузиастов
15:16
Оператор аттракциона в парке развлечений изнасиловал 19 девочек младше 13 лет
15:05
Зима в Москве пойдет не по плану: синоптик предупредил о тепле и сырости
15:00
«Жена сцеживается по часу»: Бондаренко объяснил переход дочери на смеси
14:56
Нелепая случайность? Стала известна причина госпитализации P. Diddy

Сейчас читают

Плату за общедомовые нужды будут пересчитывать
Эффект танкерных санкций прилетел обратно Европе: везти из США, как из России в Индию
«Толпой»: Укупник высказался об ухажерах 15-летней дочери
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео