Зима в Москве пойдет не по плану: синоптик предупредил о тепле и сырости

Тишковец спрогнозировал теплую и влажную зиму

Предстоящая зима в Москве ожидается мягче обычного и с большим количеством осадков. Об этом ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в Telegram-канале.

По словам синоптика, среднесезонная температура воздуха окажется выше климатической нормы на два-пять градусов.

«Грядущая зима будет очень мягкой, среднесезонная температура воздуха на два-пять градусов превысит климатическую норму», — сказал Тишковец.

При этом зима, по его прогнозу, будет очень влажной. Количество осадков в разном фазовом состоянии может превысить обычные показатели как минимум в полтора раза.

Специалист также напомнил о народной примете, связанной с праздником Покрова.

«В старину говорили: какой Покров, такова и зима. Если снега нет, зима наступит не скоро, будет поздней. А если дождь — к сырой зиме», — отметил синоптик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобилистам стоит менять летние шины на зимние после устойчивого похолодания до среднесуточных плюс пяти — плюс семи градусов и появления регулярных ночных заморозков. По словам технического специалиста Константина Ершова, при температуре около нуля летняя резина становится жестче, из-за чего ухудшается управляемость на обледенелой дороге.

Раньше остальных задуматься о смене шин стоит жителям Сибири, Урала, северных регионов и Дальнего Востока, а также тем, кто часто ездит ночью и ранним утром.

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