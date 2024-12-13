Девять автомобилей столкнулись на трассе в Ставропольском крае

Массовое ДТП произошло на федеральной дороге «Кавказ» в Минераловодском округе Ставропольского края. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«По предварительным данным, сегодня примерно в 15 часов на 328 километре федеральной автодороги „Кавказ“ произошло два ДТП, в которых столкнулись 9 автомобилей», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Предположительно, причиной аварии могли стать несоблюдение скоростного режима, безопасной дистанции, а также образовавшаяся наледь.

В настоящий момент движение на участке ДТП частично восстановлено, на месте продолжают работать правоохранительные органы.

Также уточняется, что в результате аварии никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что порядка 500 грузовых машин застряли на границе Казахстана и России из-за разбушевавшейся непогоды. С 12 декабря в этих районах наблюдаются снегопад, метель и гололедица.

С застрявшими водителями проводят разъяснительные беседы. Им предложили два варианта: остаться в кемпинге и переждать непогоду, либо перестроить свой маршрут и добраться до пункта назначения через близлежащие населенные пункты.