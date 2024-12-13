Порядка 500 грузовиков застряли на границе Казахстана и России из-за непогоды

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 37 0

На границе Казахстана и РФ скопились порядка 500 грузовиков

+Порядка 500 грузовиков застряли на границе Казахстана и России из-за непогоды

Фото: 5-tv.ru

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Водителям предлагают остаться в кемпинге или скорректировать свой маршрут.

Примерно 500 грузовых автомобилей скопились на границе Казахстана и России из-за плохой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе комитета государственных доходов Казахстана.

«С ночи… на автомобильном пункте пропуска „Сырым“ наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации», — уточняется в сообщении ведомства.

Отмечается, что причиной скопления большегрузов стала испортившаяся погода — с 12 декабря там бушуют снегопад и метель, началась гололедица.

С водителями, которые застряли на границе, проводятся разъяснительные беседы. Им предлагают остаться в кемпинге для ожидания улучшения погодных условий или скорректировать маршрут, направившись в точку назначения через близлежащие населенные пункты.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России, по этой же причине движение на ряде федеральных трасс в РФ ограниченно ориентировочно до 22 часов 13 декабря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дума приняла закон о повышении штрафов за нарушения ПДД, чтобы отрегулировать поток большегрузов и скорректировать правила.

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