Трамп ускорит начало переговоров, однако они бы вскоре стартовали и без его участия.

Конфликт на Украине, с большой долей вероятностью, завершится в 2025 году. С таким предложением выступила американская газета The New York Times.

По мнению автора статьи, победа на президентских выборах в США Дональда Трампа ускорит старт переговоров, однако, вне зависимости от того, кто занял бы пост главы Белого дома, 2025 все равно стал бы «годом переговоров».

«Это плохие новости для Украины. Российские силы продвигаются… Разведведомства полагают, что у нее (Украины — Прим.ред.) скоро закончатся солдаты», — подчеркнули в издании.

NYT также полагает, что если конфликт на Украине вновь вспыхнет после перемирия, Трамп уже не станет оказывать киевскому режиму военную помощь.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине никогда не начался бы, если кресло президента США в 2022 году занимал бы он, а не Джо Байден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лавров обвинил Киев в систематическом отказе от мирных инициатив.