Reuters назвало самую крупную потерю Украины за месяцы СВО

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 85 0

Reuters: потеря Покровска станет одной из крупнейших для Украины

Reuters назвало самую крупную потерю Украины за месяцы СВО

Фото: www.globallookpress.com/Diego Herrera

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Тема:
Спецоперация

Этот город является важным логистическим центром для ВСУ.

Потеря Покровска станет для Украины одной из крупнейших за последние месяцы специальной военной операции (СВО). Об этом пишет агентство Reuters.

«Падение Покровска, важного логистического центра украинской армии, станет одной из крупнейших военных потерь Украины за последние месяцы», — указано в материале.

Помимо этого, по информации агентства, именно в Покровске располагается единственная на Украине шахта, которая является поставщиком коксующего угля.

Анонимные российские и американские официальные лица, по данным Reuters, отмечают, что конфликт «вступает в самую опасную зону», поскольку Украина начала совершать атаки вглубь РФ западными дальнобойными ракетами ATACMS.

По данным агентства, ВС РФ прямо сейчас находятся неподалеку от Покровска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что положение ВСУ в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) крайне тяжелое. ВС РФ отрезали противнику три главные дороги в этом районе и продвинулись так близко, что теперь могут контролировать движение украинских боевиков с помощью артиллерии и беспилотников.

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