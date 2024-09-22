«Уже можно назвать потерянным»: в ВСУ сделали признание о Красноармейске

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 47 0

WP: командир ВСУ заявил о потере Красноармейска как логистического узла

«Уже можно назвать потерянным»: в ВСУ сделали признание о Красноармейске

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Российские силы продолжают вытеснять противника с территории Донбасса.

Положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) крайне тяжелое. В этом признался The Washington Post украинский командир танкового подразделения 68-й бригады с позывным «Физик».

«Несмотря на то, что Красноармейск остается под контролем Украины, как логистический узел его «уже можно назвать потерянным», — рассказал боевик.

Вооруженные силы (ВС) России отрезали противнику три главные дороги в этом районе и продвинулись так близко, что теперь могут контролировать движение украинских боевиков с помощью артиллерии и беспилотников. По словам «Физика», ВСУ не в состоянии провести контрнаступление.

«То есть мы вынуждены все время обороняться и медленно — если нет возможности не попасть в окружение или еще что-то — медленно отступать», — отметил он.

Военный эксперт Дмитрий Корнев ранее рассказывал 5-tv.ru, как и когда российские войска освободят Красноармейск.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
22 сент
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу ВПК Украины
22 сент
Кураховский котел: российская армия продолжает наступать на донецком фронте
22 сент
Российские войска выдавливают боевиков ВСУ с правого фланга Курского приграничья
21 сент
Бывший помощник экс-главкома ВСУ Залужного погиб в зоне СВО
21 сент
Против боевиков ВСУ возбуждены уголовные дела за преступления в Курской области
21 сент
ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться в Курскую область
21 сент
ВС России поразили сухогруз с поставленными Западом ВСУ ракетами
21 сент
ВС РФ нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины
21 сент
«Огневая карусель» для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО
21 сент
«Акация» для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО
+13° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
92.58
-0.12 103.38
0.13
Луна в гармонии с Солнцем: как лучше провести 22 сентября

Последние новости

13:42
«На девятом месяце»: мать умерших от отравления пельменями детей оказалась беременной
13:24
«Уже можно назвать потерянным»: в ВСУ сделали признание о Красноармейске
13:10
В суде заявили о деятельности Макаревича* в пользу Украины
12:58
В Красногорске прошла панихида по жертвам теракта в «Крокусе»
12:32
«У меня с рук упал»: тетя умерших после ужина пельменями детей поделилась подробностями трагедии
12:17
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики, обеспечивавшим работу ВПК Украины

Сейчас читают

«У меня с рук упал»: тетя умерших после ужина пельменями детей поделилась подробностями трагедии
В Красноярском крае после отравления пельменями умер третий ребенок
Луна в гармонии с Солнцем: как лучше провести 22 сентября
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака