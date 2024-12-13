Пушилин сообщил о попытке ВСУ атаковать Донецк дальнобойными ракетами

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 64 0

Пушилин: ВСУ попытались ударить по Донецку дальнобойными ракетами

Российские ПВО пресекли попытку атаки по Донецку

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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В результате ракетного обстрела пострадали гражданские объекты.

Российские ПВО предотвратили попытку бойцов украинских вооруженных сил нанести ракетные удары по Донецку. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Атака состоялась накануне вечером.

Противник предпринял инициативу по нападению на республику, однако местные силы ПВО успешно отразили атаки дальнобойных ракет. Некоторые части снарядов приземлились в Киевском районе.

«Благодаря эффективной работе наших средств противовоздушной обороны нам удалось избежать жертв среди гражданского населения и значительных разрушений», — уточняется в сообщении.

По предварительной информации от спецслужб, были повреждены стеклопакеты в нескольких многоквартирных домах в Киевском районе Донецка. В результате обстрела также пострадали детский сад и линия электропередач. Всего террористами было совершено шесть вооруженных атак.

За прошедшую ночь над территорией России уничтожили более десяти украинский БПЛА. Атаке подверглись четыре региона. Беспилотники перехватили в Курской, Белгородской, Ростовской и Липецких областях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в результате атаки ВСУ житель Белгорода получил множественные ранения.

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