В результате атаки ВСУ житель Белгорода получил множественные ранения

После атаки дронов ВСУ на российские территории в Белгородской области один человек получил ранения. Его срочно госпитализировали. По словам медиков, состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавшего мужчину доставили в местную больницу с серьезными осколочными ранениями головы и рук. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, врачи прилагают максимум усилий для его спасения.

Системам противовоздушной обороны удалось успешно перехватить один из беспилотников над населенным пунктом Разумное. Другой вражеский аппарат нанес повреждения коммунальному зданию в регионе.

«Оперативные службы проведут обследование территории при дневном свете», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Непосредственно перед этим в различных частях России была осуществлена атака десятью враждебными дронами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средства ПВО РФ уничтожили десять дронов ВСУ за час. Попытки атаки были предприняты в разных регионах.