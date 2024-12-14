Аргентинский президент получит гражданство Италии

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 33 0

Стать обладателем заветного документа политик смог «по праву крови».

Аргентинский президент получит гражданство Италии

Фото: Santiago Mazzarovich/ТАСС

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Аргентинский президент Хавьер Милей получил гражданство Италии. Информацию об этом подтверждают Il Post и Reuters со ссылкой на проверенный источник. Документы ему предоставила премьер-министр Италии Джорджия Мелони перед ежегодным съездом партии «Братья Италии».

Получить заветный документ политик смог «по праву крови». Его дедушка и бабушка по папиной линии были итальянцами, но после иммигрировали в Аргентину. Гражданство получила и его младшая сестра Карина Милей. Девушка занимает пост политического советника.

Издания связывают желание получить гражданство с дипломатическими целями президента.

«Для Мелони это решение также является дипломатическим шагом для укрепления связей с Аргентиной и Милеем, в то время как для Италии очень важно иметь новые рынки сбыта и новые торговые отношения со странами Южной Америки, учитывая реальный риск того, что Соединенные Штаты введут новые тарифы в ближайшие месяцы», — поясняют СМИ.

Чтобы получить гражданство, было проведено расследование, которое подтверждает наличие итальянской крови у избранного президента. Милей — не единственный аргентинский политик, у которого двойное гражданство с Италией. Предыдущий президент Маурисио Макри также имел два паспорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чо Макрон назначил нового премьер-министра Франции. 

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