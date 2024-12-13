Макрон назначил нового премьер-министра Франции

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Новым премьером Франции был назначен Франсуа Байру

Фото, видео: Reuters/Стефани Лекок; 5-tv.ru

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Оппозиция уже пригрозила, что объявит ему вотум недоверия.

Новым премьером Франции назначен лидер центристской партии «Демократическое движение», однопартиец бывшего президента Николя Саркози Франсуа Байру. Об этом сообщает Елисейский дворец.

73-летний политик на днях сам предложил свою кандидатуру президенту Эммануэлю Макрону. Сегодня тот инициативу одобрил и объявил нового главу правительства. Произошло это, правда, на день позже чем ожидалось. Оппозиция уже пригрозила французскому президенту, что объявит вотум недоверия новому премьеру.

На французском политическом небосклоне Байру ничем особо не выделялся. В высказываниях тоже. Прославился лишь тем, что ударил мальчика на улице, приняв его за карманника.

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