Президент Бразилии восстановился после второй операции на мозг

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 30 0

Сейчас 79-летний Луис Инасиу Лула да Силва готовится вернуться к прямым обязанностям.

Президент Бразилии восстановился после второй операции на мозг

Фото: www.globallookpress.com/Santiago Mazzarovich

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который недавно перенес трепанацию черепа, заявил о своем восстановлении и готовности вернуться к своим обязанностям. Этой новостью он поделился через свои социальные сети. Лула дважды проходил хирургическое вмешательство из-за кровоизлияния в мозг.

«Я прогуливаюсь по больничным коридорам с нейрохирургом Маркосом Ставале, который проводил мою операцию. Мы много общаемся, поддерживаю правильное питание, и совсем скоро смогу вернуться домой, чтобы продолжать заботиться о каждой бразильской семье», — написал он в своем посте.

79-летний политик выразил благодарность всем, кто поддерживал его в тяжелый период, и отметил, что наступающий год обещает быть насыщенным различными политическими событиями по всему миру.

С октября текущего года здоровье Лулы стало предметом обсуждения, в том числе в правительственных кругах, стремящихся сократить государственный бюджет в интересах инвесторов. Личный врач президента даже был вынужден опровергать слухи о его потере сознания, чтобы успокоить общественность.

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