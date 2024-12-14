В Краснодарском крае вражеский дрон упал на частный дом

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 87 0

На месте никто не пострадал.

В Краснодарском крае вражеский дрон упал в частном секторе

Фото: © РИА Новости/Виктор Антонюк

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Вследствие неудачной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Украины атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае обломки одного из беспилотников упали на частный участок. Об этом сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев. Крушение произошло в станице Марьянской.

В результате происшествия повреждены хозяйственные постройки и выбиты окна. На месте работают спецслужбы. Мирные жители не пострадали. Ситуация находится под контролем Александра Харитонова, главы Красноармейского района.

БПЛА ликвидировали в нескольких населенных пунктах. Сколько их было всего — неизвестно. Информация о раненных и пострадавших не поступала. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пушилин сообщил о попытке ВСУ атаковать Донецк дальнобойными ракетами. Противник предпринял инициативу по нападению на республику, однако местные силы ПВО успешно отразили атаки дальнобойных ракет. 

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