В 2025 году жители России смогут наблюдать три затмения

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 56 0

Два полных лунных и одно солнечное, но частично.

В 2025 году жители России смогут наблюдать три затмения

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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В 2025 году россияне смогут стать свидетелями трех из четырех астрономических затмений — солнечного и лунных. Этой информацией поделилось агентство ТАСС, ссылаясь на данные Московского планетария.

Среди доступных для наблюдения из России явлений окажется одно частичное солнечное затмение, которое ожидается 29 марта, а также два полных лунных затмения, запланированных на 14 марта и 7 сентября.

Лунное затмение в марте пройдет с 06:57 до 13:00 по московскому времени. Однако на западных и центральных территориях России наблюдать можно будет лишь завершающиеся полутеневые фазы, и только жителям Чукотки, Камчатки и Магаданской области повезет увидеть это явление в полной мере, как отметили астрономы.

Второе лунное затмение продлится полтора часа — с 18:28 до 23:55 по московскому времени. Его смогут наблюдать практически все жители России и СНГ.

Частичное солнечное затмение произойдет 29 марта с 11:51 до 15:44 по московскому времени. Его смогут лицезреть жители Кольского полуострова в 14:44. Также аналогичный момент на архипелаге Шпитцберген случится в 14:37. Другие этапы затмения можно будет наблюдать в европейской части страны и западной Сибири.

Наконец, последнее и четвертое затмение будет наблюдаться с 20:30 до 00:54 по московскому времени и будет доступно для жителей как Тихого, так и Атлантического океанов, а также южных регионов Австралии, Новой Зеландии и Антарктиды.

Кроме того, среди интересных астрономических событий, упоминаются три звездопада, которые ожидаются в январе, октябре и ноябре, а также отсутствие характерных колец у Сатурна, вместо которых зрители смогут увидеть лишь одну тонкую полосу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, про астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря.

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