Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 16 по 22 декабря.

Продолжается влияние полнолуния в общительном и любознательном знаке Близнецы. Преобладает юношеский задор и идеалистическое отношение к жизни. Обещания даются легко, но исполняются с трудом.

Колебания настроения и сложности с концентрацией могут вызвать внутреннее беспокойство и нервозность. Попробуйте изливать мысли и эмоции на бумагу, делиться своими переживаниями в блоге или личном дневнике, а также придерживаться позитивного мышления.

Можно заняться медитациями, которые успокоят разум или пройти сессию с психологом. Солнце до конца недели продолжает делиться с нами огненным взрывным темпераментом Стрельца, но уже 21 декабря готовится встретить день зимнего солнцестояния в педантичном, целеустремленном и сдержанном Козероге.

Это знак, не настроенный на веселье и широкие жесты. Тем не менее и к нему можно найти подход через постоянное профессиональное развитие, повышение социального статуса и уважительное отношение к пожилым людям.

Оппозиционное настроение Меркурия с Юпитером необычайно сильно и приводит к просчетам, заблуждениям, чрезмерно оптимистичному видению перспектив и тенденций в развитии бизнеса, научных проектов.

Сатурн замыкает напряжение на себе, что создает ограничения и препятствия при проведении переговоров, совершении сделок, заключении договоров, деловых визитов.

Лучше, чтобы общение и обмен информацией проходил строго по существу и с соблюдением субординации. На пользу пойдет кропотливая работа по развитию коммуникативных способностей и речи, занятия суставной гимнастикой и развитие моторики рук. В обучении и интеллектуальной работе идеально работает принцип — тише едешь, дальше будешь.

А также постарайтесь сфокусироваться на тех делах и проектах, в которых вы выступаете в качестве авторитета, способного убедить остальных в своей правоте и компетенции.

Позитивные тенденции на всю неделю задает оригинальная и творческая натура Венеры в Водолее. Она проявляет неподдельный интерес к литературе, искусству, дизайну, хореографии и путешествиям, креативный вкус в одежде и развитое финансовое чутье.

Скрытые чувства стремятся выйти на поверхность, а общепринятые каноны поведения в отношениях и социальных ролях отметаются в сторону. Успех приходит благодаря общественной работе, совмещению нескольких проектов, а также протекции высокопоставленных лиц.

С помощью аспекта Венеры и Юпитера, считающихся самыми добрыми планетами, можно рассчитывать на щедрые рождественские подарки и улучшение материальных возможностей.

Особенно, если запланировать на это время консультацию с финансовым аналитиком на предмет перспективных инвестиций. Этот аспект также полезен в случае правовых споров, а деловым людям можно воспользоваться этой энергией для достижения соглашения между сторонами и нахождения компромисса в противоречивых ситуациях.

На этой неделе состояние мечтательности и несобранности усложняет объективную оценку реалий окружающего мира. Достижение целей и нахождение верных путей возможно только благодаря взвешенным решениям и продуманному плану действий.

Космос предоставляет нам несколько противоречивые ситуации, в которых мы должны решать — рисковать и делать важные изменения или следовать несбыточным мечтам. Если удается найти разумный компромисс, то результат этого выбора окажется впечатляющим.

Овен — гороскоп

Овны, опрометчивые высказывания или выдвинутые обвинения в чей-либо адрес обернутся ссорами и конфликтами, возможно судебными. Сбавить обороты нервозности поможет физическая нагрузка или изучение мудрых духовных источников.

Активно работает подсознание и интуиция, что позволяет легко выйти из разных запутанных ситуаций. Приветствуется любая групповая деятельность, общение с друзьями и людьми, близкими по мировоззрению. Полезно мечтать, строить планы на будущее, прогнозировать события.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов усиливается тяга к расточительству. У представителей бизнеса возможны невыгодные сделки. Не желательно пользоваться деньгами других людей и чужим капиталом, пускаться в финансовые аферы.

Избежать недоразумений поможет своевременное оформление страховых рисков и контроль денежных потоков. При этом рост авторитета и признание ваших заслуг приведет к пополнению материальных ресурсов. Повышение в должности или получение премии позволит накопить определенную сумму.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы в оппозиции с этим миром. Обостряется соперничество и конкуренция с деловыми партнерами, разлад в отношениях с супругами. Стремление навязать свою точку зрения окружающим чревато разрывом достигнутых договоренностей.

Поставьте социальную активность на паузу, проявите интерес и к метафизической и религиозной стороне бытия. Возможно получить ответы на животрепещущие вопросы у духовных авторитетов.

Успех сулит занятия творчеством, спортом, научными изысканиями и любые способы самообразования.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам хорошо бы на это время уйти в подполье и удалиться из жизни общества. Стрессы и переутомление могут отразиться на здоровье.

Интриги в рабочем коллективе, взаимодействие с налоговыми органами, решение бытовых вопросов или ситуации с домашними питомцами также провоцируют волнение.

Найдите возможность отдохнуть, побыть на природе, заняться духовными практиками и обратиться к своей внутренней магической силе. Интуиция по-прежнему ваш верный и надежный ориентир.

Лев — гороскоп на неделю

Львы стремятся выйти в первые ряды, демонстрируя окружающим собственную значимость и исключительность. Это может обернуться для вас неприятностями в любовных связях или нарушением планов в развлекательных мероприятиях.

А вот настрой на волну дружелюбия и мирное взаимодействие приведет к получению помощи и поддержки от партнеров и друзей. В дальнейшем эти люди станут опорой для вас, организуют нужные протекции и поделятся полезными связями.

Дева — гороскоп на неделю

Трудолюбивой натуре Дев хочется успеть решить все дела как дома, так и на работе с присущим педантизмом и скрупулезностью. Однако растущая внутренняя напряженность может привести к разногласиям с близкими или руководящим составом.

Сфокусируйтесь на решении профессиональных проблем и поиск путей карьерного продвижения. Изменить положение в обществе возможно благодаря обретению высокопоставленного покровителя или благорасположенного начальника.

Весы — гороскоп на неделю

Весы немного хаотичны и непоследовательны. Возможна путаница в документах или неверное истолкование информации. Не желательно участие в судебных разбирательствах, инициация ссор с родственниками или соседями.

В контактах с представителями других культур и национальностей возможен обман или просчет. Приветствуется творческое самовыражение.

Вам подвластно стать успешным и знаменитым. Раскрывайте свои таланты на сцене и трибуне, в качестве преподавателя или наставника для молодого поколения, спортивного тренера или популярного блогера.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов затрагиваются темы взаимодействия с чужими деньгами, размещение капитала, получение доходов от бизнеса или распределение прибыли от семейного предприятия. Однако, не время брать кредиты и совершать крупные финансовые сделки.

Возможно получение солидной суммы от близких родственников или наследование недвижимости. Благоприятное время для строительства дома, капитального ремонта и страхования своего жилища.

Для духовно развитых людей открыта возможность соприкосновения с магическими практиками и оккультными науками.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов жизнь вовлекает в темы партнерства. Возникающие ситуации покажут насколько вы умеете налаживать связи с окружающими и при этом избегать конфликтов. Есть шанс убедиться, что в споре рождается истина.

Повышается активность в деловой среде — переговоры, общение, новые связи, юридические документы. Для более легкого решения спорных вопросов попробуйте углубиться в психологию человеческих отношений и переориентироваться на взаимовыгодное сотрудничество.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги решают вопросы трудоустройства или профессиональной переориентации. Вследствие переутомления и нервного перенапряжения возможно ослабление здоровья. Рекомендуется найти время для отдыха, уйти в отпуск или взять больничный.

К тому же социальные выплаты и медицинские услуги приносят выгоду для вас. Увеличению дохода также способствует приобретение дополнительных профессиональных навыков или оказание услуг. Все проблемы должны быть решены рациональным путем, с подключением логики и здравого смысла.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям не следует ввязываться в рискованные финансовые авантюры и совершать операции с акциями и ценными бумагами. Неожиданный поворот в делах может нарушить ваши планы и привести к разочарованию.

В любовных делах приветствуется элементы спонтанности и эпатажности. Вам удастся легко завоевать внимание окружающих и поймать «минуту славы».

Смело демонстрируйте свои таланты на публике. Задайтесь вопросом, в чем заключается для вас источник радости и вдохновения. Именно оттуда черпайте энергию для творчества.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы углубляются в семейные дела. Актуальными становятся отношения с домашними и родителями, вопросы благоустройства жилища, решение бытовых и хозяйственных проблем.

Однако нерациональное использование сил приводит к тому, что труда затрачивается много, но получается мало толку. Создайте себе максимально комфортные условия дома, отдайтесь творческим вдохновляющим занятиям.

Если вы сейчас прислушаетесь к своему внутреннему голосу, то откроете в себе целую Вселенную.

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