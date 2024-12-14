В Белгородской области при атаке дронов ВСУ погиб девятилетний ребенок

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 60 0

Мама мальчика и его сестра получили ранения.

В Белгородской области при атаке дронов ВСУ погиб девятилетний ребенок

Фото: 5-tv.ru

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Девятилетний мальчик погиб в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Майский в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В поселке Майский в результате атаки БПЛА на жилой дом случилось самое страшное — погиб девятилетний ребенок», — отмечается в публикации.

Кроме того, ранения получила мама мальчика и его семимесячная сестренка, которые находились в доме во время атаки.

Медицинские специалисты доставили девочку с контузией в областную детскую больницу. В стационар поместят и ее маму — у нее травма ноги и ушиб мягких тканей. Губернатор добавил, что отцу пострадавшей семьи удалось избежать травм.

В результате атаки БПЛА жилому дому нанесен значительный ущерб. Крыша пробита, стены и окна повреждены, пострадала внутренняя отделка. Кроме того, был поврежден автомобиль, находившийся в гараже. В соседнем доме выбиты окна, а также повреждены забор и ворота.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснодарском крае вражеский дрон упал на частный дом.

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