«Я очень счастлива»: Алсу подвела итоги уходящего года
Певица Алсу назвала уходящий 2024-й годом перемен и переосмысления
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Певица также поделилась своими планами на следующий.
Певица Алсу считает, что этот год выдался для нее мощным и удачным. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии «Золотой граммофон».
В жизни артистки очень много изменилось в этом году, и ей пришлось также переосмыслить некоторые вещи.
«В целом, меня был очень хороший год: год перемен, переосмысления некоторого», — говорит она.
Алсу уточнила, что она чувствует себя прекрасно и активно готовится к 2025 году.
«Я хочу сказать, что 2025-й год будет абсолютно моим, по крайней мере, для меня. У меня очень большие планы творческие. Я в очень хорошем состоянии сейчас, очень счастлива и с улыбкой завершаю этот год», — заверяет артистка.
Журналисты попытались подробнее узнать, что творится в данный момент в личной жизни артистки и строит ли она в этой сфере какие-либо планы. Однако Алсу заверила, что намерена много работать, а о личных делах речи нет.
В этом году у Алсу произошли большие перемены в жизни: она развелась со своим супругом Яном Абрамовым. Пара прожила в браке 18 лет, у них трое детей.
По Сети быстро поползли слухи о причинах разлада в отношениях звездной пары. Точных разъяснений никто из экс-супругов так и не дал, однако по косвенным признакам поклонники решили, что точкой невозврата для Алсу стала измена Абрамова с моделью Анастасией Решетовой.
Ранее 5-tv.ru писал, о какой фигуре мечтает Юрий Антонов.
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