Силы ПВО сбили украинский самолет семейства «Су» севернее Херсона

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили самолет ВСУ севернее Херсона. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Севернее Херсона наши ПВО отработали по вражескому самолету семейства „Су“. Цель уничтожена вместе с пилотами», — сказал он.

Василенко подчеркнул, что в регионе в это время действовал сигнал авиационной опасности.

За неделю боевики больше тысячи раз обстреливали российские регионы из артиллерии. Около трети всех прилетов зафиксированы в Херсонской области. Там киевский режим ударил, в том числе по пункту выдачи гуманитарной помощи. Трое человек погибли.

На днях ВСУ атаковали город Алешки в Херсонской области. В результате этого погибли трое человек. Удар был нанесен по пункту гуманитарной помощи. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ намеренно целились именно по гражданским.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ атаковали автобус с людьми в Новой Каховке. В результате обстрела погибли четыре человека.