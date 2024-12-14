Силы ПВО сбили украинский самолет семейства «Су» севернее Херсона

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 42 0

В это время в регионе действовал сигнал авиационной опасности.

Силы ПВО сбили украинский самолет «Су» севернее Херсона

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили самолет ВСУ севернее Херсона. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«Севернее Херсона наши ПВО отработали по вражескому самолету семейства „Су“. Цель уничтожена вместе с пилотами», — сказал он.

Василенко подчеркнул, что в регионе в это время действовал сигнал авиационной опасности.

За неделю боевики больше тысячи раз обстреливали российские регионы из артиллерии. Около трети всех прилетов зафиксированы в Херсонской области. Там киевский режим ударил, в том числе по пункту выдачи гуманитарной помощи. Трое человек погибли.

На днях ВСУ атаковали город Алешки в Херсонской области. В результате этого погибли трое человек. Удар был нанесен по пункту гуманитарной помощи. Глава региона Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ намеренно целились именно по гражданским.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВСУ атаковали автобус с людьми в Новой Каховке. В результате обстрела погибли четыре человека.

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