Путин: все парламентские партии поддерживают защиту Донбасса и Новороссии

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 55 0

Мужественность — национальная черта РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Абсолютно все парламентские партии РФ поддерживают усилия по защите людей в Донбассе и Новороссии. Об этом президент России Владимир Путин заявил на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Все парламентские партии — я хочу это подчеркнуть — все парламентские партии страны консолидированно поддерживают все то, что направлено на защиту людей на Донбассе и в Новороссии, на обеспечение твердых гарантий безопасности Отечества, на десятилетия вперед», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что партия «Единая Россия» активно участвует в этих процессах, работая в тесном взаимодействии с армией, флотом и оборонным сектором. Партия организует доставку гуманитарной помощи, включая продукты, лекарства и снаряжение, а также активно участвует в волонтерских инициативах.

Путин отметил важность поддержки, оказываемой всем подшефным городам и поселениям Донецкой и Луганской Народных Республик, а также регионам Запорожской, Херсонской и Курской областей, которые оказались в сложной ситуации. По его словам, жители этих территорий могут рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны всех регионов и субъектов Российской Федерации, что является ярким примером сплоченности нации.

Такая солидарность между россиянами является одной из основных национальных черт, свидетельствующих о глубоком чувстве единства и братства. Несмотря на трудности и опасности, все россияне готовы оказать поддержку своим соотечественникам, даже если это требует от них значительных жертв, вплоть до риска своей жизни.

Президент особенно акцентировал внимание на важности помощи тем, кто пострадал во время защиты своих товарищей и Родины. Он призвал органы власти и общественные организации активно работать в этой сфере, обеспечивая пострадавших необходимой медицинской, психологической и материальной поддержкой. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Белгородской области при атаке дронов ВСУ погиб девятилетний ребенок.

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