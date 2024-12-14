Сам своего рода волшебник: верит ли Дмитрий Колдун в магию

Артист ответил на волнующий многих вопрос.

Певец Дмитрий Колдун верит не только в магию, но и в себя. Об этом артист рассказал корреспонденту 5-tv.ru на концерте «Наш новый год».

Артист решил обыграть свою фамилию и обратил внимание на то, что Колдун не может не верить в магию.

«Я же сам Колдун, поэтому до сих по верю в колдунов. И в себя», –сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева вернулась со своим новоиспеченным мужем в Москву. Пара вернулась из Мурманска, где, со слов звезды, состоялась их свадьба. Молодожены не привлекали к себе лишнего внимания, и не спеша покинули аэропорт Шереметьево.

Подробностей о торжестве или медовом месяце пока что нет. Блогер и ее муж игнорировали любые вопросы в свою сторону. Примечательно то, что отец Ивлеевой не знал о замужестве дочери. Хотя еще месяц назад блогер утверждала, что она познакомила нового возлюбленного с родными.