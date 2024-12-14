Настя Ивлеева вернулась со своим новоиспеченным мужем в Москву

Блогер Анастасия Ивлеева прилетала в Москву со своим новоиспеченным мужем Филиппом Бегаком. Кадры опубликовало издание Super.

Пара вернулась из Мурманска, где, со слов звезды, состоялась их свадьба. Молодожены не привлекали к себе лишнего внимания, и не спеша покинули аэропорт Шереметьево.

Подробностей о торжестве или медовом месяце разузнать не удалось. Блогер и ее муж игнорировали любые вопросы в свою сторону.

К слову, женихом Ивлеевой стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак, сын художника и телеведущего Алексея Бегака. Он является директором строительной компании, занимающейся производством отделочных и завершающих работ. Кроме того, Бегак — дальний родственник знаменитых режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Его дедушка – советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — наследница детской писательницы Натальи Кончаловской.

Примечательно то, что отец Ивлеевой не знал о замужестве дочери. Хотя еще месяц назад блогер утверждала, что она познакомила нового возлюбленного с родными.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что апелляционная инстанция подтвердила виновность блогера Анастасии Ивлеевой в дискредитации ВС РФ.

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