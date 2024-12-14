Поминки не удались: мужчина упал грудью на шампур в Москве

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 76 0

Москвич упал грудью на шампур во время поминок

Поминки не удались: мужчина упал грудью на шампур в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Пострадавшему 44 года.

Москвич упал грудью на шампур во время поминок. Об этом сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел 11 декабря. Известно, что дружеская компания находилась в бане — там они поминали недавно умершего товарища. Один из мужчин вышел на улицу. Он долго не возвращался, и друзья вышли на поиски: он лежал на земле с раной в области груди.

Товарищи без промедления вызвали скорую помощь. После госпитализации мужчины медики провели сложную операцию, чтобы устранить последствия этого неприятного инцидента. Придя в себя, пострадавший рассказал, что поскользнулся, когда вышел на улицу, и упал на шампур. К счастью, мужчине удалось быстро восстановиться, и сейчас он чувствует себя намного лучше.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что во Владивостоке рабочие уронили на ребенка утеплитель с крыши.

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