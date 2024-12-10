Во Владивостоке рабочие уронили на ребенка утеплитель с крыши
Девочка зашла на огороженную лентой зону.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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Во Владивостоке выясняют, как школьница оказалась на стройплощадке. Она зашла на огороженную лентой зону, когда рабочие поднимали на крышу дома рулоны утеплителя. Судя по кадрам, их не удержали, они полетели вниз и рухнули прямо на подростка.
Девочку экстренно отвезли в больницу, у нее тяжелые травмы. Проводится доследственная проверка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рабочий погиб при разборе горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске. Он упал с 50-метровой высоты. Приехавшая на место скорая помощь спасти его не смогла.
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