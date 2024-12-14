ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области

Транспорт подвозит порядка 70 детей.

Беспилотник ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, атака БПЛА была совершена в Пологовском округе, который расположен вблизи линии боевого соприкосновения. К счастью, детей в автобусе во время атаки не было, отметил губернатор.

«Автобус обслуживает школу села Шевченково, подвозит порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское», — рассказал Балицкий.

Действия ВСУ глава региона охарактеризовал как хладнокровный террористический акт против мирных граждан.

«Они (боевики ВСУ — Прим.ред.) показывают, что для них нет ничего святого и они готовы на все», — заключил Балицкий.

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