ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 43 0

Глава Запорожской области Балицкий: БПЛА ВСУ атаковал школьный автобус

ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области

Фото: Telegram/Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области/BalitskyEV

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Транспорт подвозит порядка 70 детей.

Беспилотник ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, атака БПЛА была совершена в Пологовском округе, который расположен вблизи линии боевого соприкосновения. К счастью, детей в автобусе во время атаки не было, отметил губернатор.

«Автобус обслуживает школу села Шевченково, подвозит порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское», — рассказал Балицкий.

Действия ВСУ глава региона охарактеризовал как хладнокровный террористический акт против мирных граждан.

«Они (боевики ВСУ — Прим.ред.) показывают, что для них нет ничего святого и они готовы на все», — заключил Балицкий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснодарском крае вражеский дрон упал на частный дом.

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