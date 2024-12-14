ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области
Глава Запорожской области Балицкий: БПЛА ВСУ атаковал школьный автобус
Фото: Telegram/Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области/BalitskyEV
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Транспорт подвозит порядка 70 детей.
Беспилотник ВСУ атаковал школьный автобус в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, атака БПЛА была совершена в Пологовском округе, который расположен вблизи линии боевого соприкосновения. К счастью, детей в автобусе во время атаки не было, отметил губернатор.
«Автобус обслуживает школу села Шевченково, подвозит порядка 70 детей из сел Тарасовка, Басань, Ульяновка, Романовское», — рассказал Балицкий.
Действия ВСУ глава региона охарактеризовал как хладнокровный террористический акт против мирных граждан.
«Они (боевики ВСУ — Прим.ред.) показывают, что для них нет ничего святого и они готовы на все», — заключил Балицкий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснодарском крае вражеский дрон упал на частный дом.
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