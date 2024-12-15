Торнадо в Калифорнии за несколько минут повредил 20 автомобилей

Торнадо, обрушившийся на Калифорнию, всего за несколько минут своего буйства повредил около 20 автомобилей. Об этом сообщают местные жители, публикуя фото в социальных сетях. До начала непогоды местная полиция распространила сообщения о приближающемся циклоне.

По предварительной информации, в городе Скоттс-Вэлли пострадало около пяти человек. Все они получили травмы разной степени тяжести, двоих доставили в больницу.

Также пострадала инфраструктура по всему городу. Оборваны линии электропередач, повалены деревья. В результате чего перекрыты дороги по многим направлениям. Информация о погибших не поступала.

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