Торнадо в Калифорнии за несколько минут повредил 20 автомобилей

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 44 0

По предварительной информации, пострадало около пяти человек.

Торнадо в Калифорнии за несколько минут повредил 20 автомобилей

Фото: Telegram/Официальный канал "Известия" IZ.RU в Telegram/izvestia

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Торнадо, обрушившийся на Калифорнию, всего за несколько минут своего буйства повредил около 20 автомобилей. Об этом сообщают местные жители, публикуя фото в социальных сетях. До начала непогоды местная полиция распространила сообщения о приближающемся циклоне.

По предварительной информации, в городе Скоттс-Вэлли пострадало около пяти человек. Все они получили травмы разной степени тяжести, двоих доставили в больницу. 

Также пострадала инфраструктура по всему городу. Оборваны линии электропередач, повалены деревья. В результате чего перекрыты дороги по многим направлениям. Информация о погибших не поступала. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США ураган «Милтон» унес в открытое море мужчину на холодильнике. Житель Флориды пережил волны высотой семь метров и сильнейший ветер. Как рассказали представители Береговой охраны, 7 октября рыболовное судно под командованием капитана Дейва отправилось в море. Однако вскоре после этого у корабля произошла поломка, и экипаж был эвакуирован спасателями. 

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