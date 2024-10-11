Смог выжить: в США ураган «Милтон» унес в открытое море мужчину на холодильнике
В США ураган «Милтон» унес в открытое море мужчину на холодильнике
Фото, видео: Reuters/US Coast Guard; 5-tv.ru
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Житель Флориды пережил волны высотой семь метров и сильнейший ветер.
Дрейфующего в Мексиканском заливе на холодильнике мужчину спасла Береговая охрана США. Он смог пережить прошедший по штату Флорида ураган «Милтон». Об этом сообщили в пресс-службе американского ведомства.
«Этот человек выжил в кошмарных даже для самых опытных моряков условиях», — указала глава командного центра сектора Сент-Питерсберг береговой охраны США Дана Грейди.
Как рассказали представители Береговой охраны, 7 октября рыболовное судно под командованием капитана Дейва отправилось в море. Однако вскоре после этого у корабля произошла поломка, и экипаж был эвакуирован спасателями. Судно оставили дрейфовать в ожидании буксира.
Два дня спустя Дейв уведомил спасателей, что собирается вернуться на свое судно, чтобы починить его. Спустя некоторое время он направил корабль в порт, но затем штурвал вышел из строя из-за опутавших его водорослей. В это время ураган «Милтон» уже начинал набирать силу, и спасатели посоветовали Дейву надеть спасательный жилет и включить аварийный маяк. После этого связь прервалась. Неясно, как мужчина оказался в воде с холодильником.
Он боролся за свою жизнь в условиях волн, достигавших семи метров. Дейв также пережил порывы ветра в 120-140 километров в час. Спасатели нашли капитана «кухонного судна» недалеко от острова Лонгбоут Ки во Флориде, его госпитализировали.
Ураган «Милтон» обрушился на штат Флорида вечером 9 октября. В результате разгула стихии полтора миллиона местных жителей остались без электричества. 10 октября ураган осушил залив Тампа. Горожанам пришлось покинуть свои дома.
Ранее 5-tv.ru писал, что ураган «Милтон» в США унес жизни 12 человек — на видео можно увидеть последствия удара стихии.
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