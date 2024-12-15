Под видом миротворцев: рискнет ли Европа отправить войска на Украину

Президент Франции все еще пытается найти себе компаньонов, и их нужно немало, чтобы наскрести до 40 тысяч солдат.

Выдержит Европа новой волны беженцев из Сирии? В прошлый раз с трудом. А сейчас? А если, как уверяют источники The Wall Street Journal, «новый президент США полностью переложит на плечи ЕС заботу об Украине, в том числе возможное размещение миротворцев»? Да, пока подобную идею горячо поддерживает из «больших стран» только Франция.

Макрон пытается найти себе компаньонов, и их нужно немало, чтобы наскрести до 40 тысяч солдат. По крайней мере, такой план разрабатывают. Первыми Париж попытался втянуть в авантюру поляков, но предложив возглавить одну из оккупационных бригад. Из Варшавы не прозвучало твердого и решительного «нет». Как, впрочем, и не прозвучало «да». Ответ был в духе: «Как пойдет» и «А кто еще будет?»

Всех потенциальных соучастников можно будет посмотреть уже в среду вечером на будущей неделе в Брюсселе. Будут все, в том числе представители НАТО.

Макрон и Рютте, очевидно, прекрасно понимают, что втянуть ЕС целиком или НАТО целиком в эту авантюру не удастся. Часть старой Европы однозначно против, а, например, Венгрия и вовсе делает все, чтобы на территории Украины как можно скорее наступил реальный мир.

Виктор Орбан слетал в США, встретился с Трампом, по возвращении позвонил в Москву и Киев и констатировал, что он предлагал рождественское перемирие и обмен пленными. И Москва согласилась на обмен, а вот Зеленский все отверг. Вопрос потерь для него прямо связан с необходимостью нового призыва, снижения возраста и дальше по кругу. Его власть висит на волоске.

Во время зачистки подвалов и лесопосадок наши военнослужащие находят тела сотен уничтоженных украинских боевиков, но киевские власти не торопятся забирать своих павших, как не торопятся и проводить обмен пленными.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова пошла на беспрецедентный шаг. Она опубликовала список из 630 фамилий украинских боевиков, которых вот уже более года Киев отказывается забирать, выторговывая более ценных с точки зрения пропаганды радикалов, например, из запрещенного в РФ полка «Азов»*, а также офицеров. Публикацией она дала шанс сотням жен, матерей узнать о судьбе их близких, получить надежду.

Киев, понятно, до последнего будет настаивать на том, что в списках не значится, поскольку это выгодно, значит, не надо платить никаких денег семье пленного или погибшего солдата.

И найдутся ли в таких условиях, когда нет средств и желания с почестями похоронить своих погибших солдат и вернуть домой пленных, оплачивать содержание миротворцев-оккупантов? Удовольствие это не из дешевых. В среднем каждая тысяча миротворцев обходится в полмиллиарда долларов в год.

Получается, контингент, который собирает Макрон, потянет на 20 миллиардов долларов в год. Кто на себя это возьмет? Заметьте, мы сейчас даже не обсуждаем реакцию Москвы на такую самодеятельность. Она и так понятна, реакцию Китая — также члена Совбеза ООН.

Мы хотим понять, есть ли в принципе у Европы силы и средства сейчас собрать 40 тысяч солдат для Украины и обеспечить их содержание. В условиях, когда правительства трех ведущих экономик ЕС балансируют между забастовками и отставками. Репортаж корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

У мэрии Дижона уже знакомый французскому истеблишменту запах санкций. Фермеры отгружают на центральную площадь покрышки и тонны навоза.

Это реакция на решение Европарламента дать преференции на экспорт зерна не своим производителям, а поставщикам из Южной Америки.

После того как цены сбили дешевым украинским экспортом, сотни тысяч европейских фермеров уже были на грани разорения. Соглашение с Mercosur может окончательно похоронить сельское хозяйство в ЕС.

«Пока мы ехали на манифестацию, сотни водителей мигали фарами в знак поддержки. Все жители страны за нас», — комментирует фермер по имени Рейнерс.

Брюссель в осаде. Четыре трассы, ведущие в город, перекрыли тракторы и грузовики. Блокирован и британский парламент. Снова фермеры. Высокие налоги выбивают им почву из-под ног.

«Последние годы становится все сложнее заниматься сельским хозяйством. Налоги растут и растут, скоро мы будем работать себе в убыток», — рассказывает фермер Рассел Грэнби.

Протесты прокатились и по Мадриду. В день конституции тысячи людей вышли на улицу требовать снижения налогов, поддержки бизнеса, грамотной аграрной политики. Испанскую корону опять чуть не смыло.

И тут пришло спасение откуда не ждали… из Киева. Целый Зеленский великодушно обещал помочь королю. Не уточнил, правда, как именно.

Любопытно даже не столько потому, что Украина уже банкрот, а потому что это Мадрид вкладывал и вкладывает в Киев свои кровные: больше миллиарда евро донатов Банковой, плюс снаряды и тяжелая техника.

Украине передали слишком много вооружения из своих запасов. Испанская армия теперь сама испытывает дефицит в технике. Мадриду не хватает БТРов, танков, систем ПВО, связи. Приходится обращаться за помощью к партнёрам, чтобы, не бесплатно, конечно, восстановить собственную обороноспособность.

«Вместо того, чтоб отправлять оружие на Украину, лучше бы подняли уровень жизни испанцев и решили растущие проблемы с мигрантами», — рассказывает политолог Энрике Рефой.

Во Франции Эммануэль Макрон продолжает играть уже заезженную пластинку о военной поддержке Киева. На встрече с Дональдом Туском предлагает воевать до последнего, теперь уже не украинца, а поляка, и тут же получает отказ.

«Мы несем расходы на Украину, зная, что защищаем всю Европу. Четыре и семь процентов нашего ВВП идет на помощь Киеву. Но то, что касается присутствия польских войск на Украине, об этом и речи нет», — говорит премьер-министр Польши Дональд Туск.

Не людьми, так деньгами. Почти пять процентов ВВП — далеко не предел. Дональд Трамп уже прозрачно намекнул: все расходы на Украину могут вскоре лечь на плечи европейского налогоплательщика.

«Страны ЕС тратят четверть своих денег на пенсии и соцвыплаты. Нужно взять лишь небольшую часть этих денег, и мы сможем построить сильную оборону», — комментирует генсек НАТО Марк Рютте.

Но сколько ни пытаются в Брюсселе и Елисейском дворце настроить свой электорат повоинственнее, заставить раскошелиться, выходит все как-то не очень.

А уж как бы рады были фермеры вернуть дешевые российские удобрения и газ по досанкционным ценам. Его ведь в ЕС и так покупают, только теперь намного дороже.

И вот еще немного цифр: несмотря на все санкционные ограничения, товарооборот России и ЕС за год вырос на 23%, перевалив за шесть с половиной миллиардов евро. А значит, у западных фермеров и промышленников есть основания надеяться: Брюссель не сможет утопить весь их бизнес в выгребной яме.

* — организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ