Грузовое судно «Волгонефть 212» терпит бедствие в Керченском проливе

В Керченском проливе грузовое судно «Волгонефть 212», перевозившее нефтепродукты, терпит бедствие. На его борту находятся 13 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

«Из-за непогоды в Керченском проливе судно „Волгонефть 212“ повреждено. На борту находятся 13 человек. Экипаж запросил помощь», — говорится в сообщении.

Из-за шквалистого ветра и волнение моря достигает до семи балов, судно получило повреждения. На помощь вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями «Крым-Спас». Кроме того, из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир «Меркурий» Морского спасательного координационного центра.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в морском порту Санкт-Петербурга горел ледокол. По предварительным данным, судно «Адмирал Макаров», находящееся на причале в Большом порту города Санкт-Петербург, загорелось днем 26 ноября. Во время возгорания на его борту проводились ремонтные работы, что и стало причиной возникновения пожара.