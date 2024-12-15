«Солнечный, современный, яркий»: культурной столицей РФ 2026 года стал Омск

За первое место в финале конкурса боролись восемь городов.

В конкурсе «Культурная столица 2026 года» победил Омск. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Омск — культурная столица России 2026! Наш Омск — лучший город земли! Самый солнечный, современный и яркий! Приезжайте к нам и сами все узнаете. Мы всегда рады гостям», — заявил Хоценко.

Конкурс был учрежден в 2023 году. Тогда выбирали культурную столицу России 2024 года. Победителем стал Нижний Новгород. Дальше звание досталось Грозному. В этом году в финале конкурса соревновались восемь городов. В тройку лидеров вошли Владимир, Омск и Владивосток. На последнем этапе оценивали культурную жизнь в городах, качество инфраструктуры, а также разнообразие программ и мероприятий.

Обладатель звания «Культурная столица России» вместе с победой получил дополнительные федеральные инвестиции на развитие туризма. А в течение года после получения звания Омск имеет право реализовывать разнообразные проекты под эгидой общенационального конкурса.

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