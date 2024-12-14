Собянин объявил об открытии фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 22 0

Городские площадки готовы к проведению мероприятий для взрослых и детей.

Собянин объявил об открытии фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В Москве открылся фестиваль «Путешествие в Рождество» — он продлится до 12 января. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Всего праздничный фестиваль объединит 35 городских площадок — они уже украшены и готовы к проведению мероприятий. Москвичей и госте столицы ждкт концерты, утренники, тысячи мастер-классов и чаепитие с московскими плюшками.

Настроение семейного праздника поддержит выставка дизайнерских елей на Кузнецком Мосту — она откроется 20 декабря.

«Центральная локация на Манежной площади стилизована под «Голубой огонек». Колорита добавляют арт-объект в виде Шуховской телебашни и главная сцена, оформленная как советский ДК из фильма «Карнавальная ночь», — уточнил Собянин.

Также в столице работают больше 20 катков, а также пройдут 170 ледовых шоу с участием лучших фигуристов нашей страны.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Собянин назвал метро Москвы знаковой культурной площадкой.

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