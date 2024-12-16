Радикальные перемены: Тимати сбрил бороду

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Тимати сбрил бороду и оставил на лице усы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; Instagram*/kirill_promo

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На этом сам рэпер решил пока не акцентировать внимание публики. Но незамеченным не остался.

Рэпер Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов — Прим. ред.) решил вновь себя преобразить и сбрил бороду. В социальной сети он вскоре появился в обновленном образе. На видео он не рассказал, почему решил внезапно сбрить бороду. Сидя за столом с коллегой Джиганом, он смеялся над его клипом.

Как сообщило издание Super, артист решил оставить на лице усы. Так он уже менял свой образ, когда проспорил дочке Алисе в игре «Камень, ножницы, бумага». А два месяца назад показал себя и вовсе без какой-либо растительности на голове. Правда, тогда он не по-настоящему сбрил бороду, а воспользовался приложением. Результат очень насмешил исполнителя, ведь он изменился до неузнаваемости. И тогда рэпер дал понять, что пока не готов к смене уже привычного всем образа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова оказалась в инвалидном кресле.

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