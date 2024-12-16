«Была Аленушка, а стала Баба-Яга»: модель Шишкова оказалась в инвалидном кресле

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Модель Шишкова травмировала ногу и оказалась в инвалидном кресле

«Была Аленушка, а стала — Баба-яга: Шишкова оказалась в инвалидном кресле

Фото: Telegram/missalena.92/shishkovaalena

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Как с ней произошло несчастье в преддверии Нового года?

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова шокировала интернет-пользователей фотографией, на которой сидела в инвалидном кресле. Она рассказала, что с ней случилось, и как долго не сможет самостоятельно передвигаться.

Оказалось, что Шишкова поскользнулась, выходя из салона красоты. Из-за слякоти под ногами, она упала. В результате у нее разрыв связок на левой ноге. Теперь Шишковой запретили ходить месяц и посадили в инвалидное кресло.

«Вот была Аленушка, а стала — Баба-Яга, костяная нога. Чудо! На самом деле, это я пытаюсь веселиться, понимая, что четыре недели должна провести в гипсе», — заявила Шишкова.

амамамМодель старается не унывать, оказавшись в инвалидном кресле. Telegram/missalena.92/shishkovaalena

При этом она отметила, даже в гипсе, который ей наложили, все равно неудобно. Хотя медики уверяли модель, что этот вариант максимально комфортный. Но модель в этой всей не столь приятной ситуации обрадовало то, что врачи разрешили ей наступать на ногу уже через неделю.

К слову, за этот год здоровье Шишковой не раз пошатывалось. Так, в апреле у нее были проблемы с расстройством пищевого поведения. Из-за этого ей даже пришлось обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.

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