«Купол Донбасса» сорвал почти 140 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР

Удалось избежать жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru
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На минувшей неделе система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 138 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ обнаружила и перехватила 138 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Кировском районе Донецка вблизи объекта водоснабжения перехвачен ударный FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами.
Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте.
Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлены места падения беспилотников. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в зоне спецоперации украинский самолет МиГ-29.
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