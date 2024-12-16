«Купол Донбасса» сорвал почти 140 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Удалось избежать жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На минувшей неделе система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» обнаружила и перехватила 138 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Донецком и Макеевкой. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ обнаружила и перехватила 138 вражеских БПЛА над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Кировском районе Донецка вблизи объекта водоснабжения перехвачен ударный FPV-дрон, вооруженный самодельным взрывным устройством с поражающими элементами.

Взрывотехники УФСБ России по ДНР с помощью специальных технических средств обезвредили беспилотник и уничтожили взрывоопасный предмет накладным зарядом на месте.

Благодаря слаженной работе наших защитников и своевременной реакции граждан оперативно выявлены места падения беспилотников. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в зоне спецоперации украинский самолет МиГ-29.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
14 дек
ВСУ атаковали беспилотником школьный автобус в Запорожской области
14 дек
В Орловской Области из-за атаки дронов ВСУ горит топливный объект
13 дек
За ночь силы ПВО РФ сорвали 13 атак беспилотников ВСУ на Россию
12 дек
За ночь силы ПВО России предотвратили 16 атак беспилотников ВСУ на регионы РФ
8 дек
Средства ПВО за ночь уничтожили более 40 украинских дронов над регионами РФ
3 дек
Обломки сбитого дрона ВСУ упали на территории детсада в Ростовской области
2 дек
«Купол Донбасса» сорвал 120 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР
1 дек
«Его сразу накрыло»: сестра погибшего ребенка рассказала об атаке дрона ВСУ под Брянском
1 дек
Ребенок погиб при массированной атаке дронов ВСУ на Брянскую область
30 нояб
МО РФ сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по позициям ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака
5:40
«Купол Донбасса» сорвал почти 140 атак беспилотников ВСУ в небе ДНР
5:25
Трехсотлетний юбилей: хор и оркестр Мариинского театра исполнили «Страсти по Иоану»
4:31
Радикальные перемены: Тимати сбрил бороду
3:55
Стараниями Трампа: курс биткоина впервые в истории превысил 105 тысяч долларов

Сейчас читают

«Волна была сильная»: спасенный матрос рассказал о крушении танкера под Керчью
Тайные аборты, гибель любимого, тюрьма и слепота: злой рок судьбы Валентины Малявиной
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год