Российские силы сбили украинский МиГ-29

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 50 0

Об успехах нашей армии рассказали в Минобороны страны.

Российские силы сбили украинский МиГ-29

Фото: www.globallookpress.com/Danil Shamkin

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в зоне спецоперации украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины, восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские силы освободили Веселый Гай и Пушкино в ДНР.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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