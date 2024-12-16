Стоит приглядеться: где найти нормального «русского мужика»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 36 0

Депутат Рябцева: искать нормального русского мужчину стоит в учебном учреждении

В Госдуме ответили, где искать нормального «русского мужика»

Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

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В Госдуме дали дельный совет россиянкам.

Найти нормального «русского мужика» можно в образовательных учреждениях. Об этом рассказала в беседе с изданием NEWS.ru депутат Госдумы Жанна Рябцева.

К примеру, студенткам следует обратить внимание на своих однокурсников. Так, Рябцева привела в пример случай из своей жизни. С будущем мужем она познакомилась во время обучения на металлургическом факультете Уральского федерального университета.

«Где искать (нормального русского мужчину — Прим. ред.)? Наверное, там же, где и мы все искали — в учебных заведениях. Вот я нашла своего мужа на металлургическом факультете Уральского федерального университета», — сказала депутат.

По словам Рябцевой, в России вокруг женщин всегда есть нормальные мужчины-соотечественники, с которыми можно построить крепкие отношения.

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