Завершена операция по спасению экипажа танкера «Волгонефть 239»

|
Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Сотрудники МЧС доставили людей на берег с потерпевшего крушения судна.

Завершена операцию по спасению экипажа с танкера «Волгонефть-239»

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники МЧС спасли членов экипажа танкера «Волгонефть 239», потерпело крушение в Керченском проливе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Операция по спасению экипажа с танкера „Волгонефть 239“ завершена», — говорится в сообщении.

Экипаж из 14 человек эвакуировали на берег.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Трагедия в Керченском проливе произошла 15 декабря. Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» случилось из-за сильных штормовых волн — оба судна буквально переломило пополам. На борту первого судна было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В его ликвидации задействованы сотрудники Морспасслужбы и МЧС России, возбуждены два уголовных дела.

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что потерпевшие крушение танкеры перевозили свыше восьми тысяч тонн мазута. Пока не ясно, сколько именно топливо разлилось в Керченском проливе.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
103.43
-0.52 109.01
-1.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:32
Месячная норма: новый циклон «накормит» петербуржцев обильными снегопадами
12:21
Российские силы освободили Елизаветовку в ДНР
12:09
Зима здесь: синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
11:59
«Это не стратегия»: команда Трампа разрабатывает план по завершению конфликта на Украине
11:45
О героях нашего времени: в Москве прошла акция «Искусство и армия едины»
11:37
Пассажирский поезд врезался в грузовик на ж/д переезде в Хабаровском крае

Сейчас читают

Игорь Левитас: Пять примеров, как на Западе Россию пытались объявить агрессором
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака
«Лишь бы не спиться»: как SHAMAN и Лепс работали над песней «Настоящий мужчина»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год