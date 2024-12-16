Более 8 тысяч тонн мазута: какой груз перевозили потерпевшие крушение танкеры
Потерпевшие крушение танкеры перевозили свыше восьми тысяч тонн мазута
Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey
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Пока не ясно, сколько именно топливо разлилось в Керченском проливе.
Потерпевшие крушение из-за непогоды в Керченском проливе танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» перевозили более восьми тысяч тонн мазута, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
«На каждом из танкеров было примерно по 4,3 тысячи тонн топлива», — заявил собеседник агентства.
По данным источника, сейчас эксперты и экстренные службы устанавливают объем пролитого нефтепродукта.
Крушение танкеров в Керченском проливе
Трагедия в Керченском проливе произошла 15 декабря. Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть 239» случилось из-за сильных штормовых волн — оба судна буквально переломило пополам. На борту одного из судов было 13 членов экипажа, на втором судне — 14. Известно, что один моряк погиб.
В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В его ликвидации задействованы сотрудники Морспасслужбы и МЧС России, возбуждены два уголовных дела.
Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься ликвидацией последствий разлива топлива, а также организовать спасательные работы. К мониторингу экологической ситуации и анализу текущей обстановки в регионе приступило Росрыболовство.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в больницу Анапы всего госпитализировали 11 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, это связано с длительным пребыванием моряков в воде. Состояние еще девяти пациентов оценивается как среднее.
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